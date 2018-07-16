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Одного пострадавшего в шахте Миндели уже доставили в Ожоговый центр
16.07.2018 13:17
Одного из шахтеров, пострадавших в шахте Миндели, уже доставили на реанимобиле в Ожоговый центр Центра медицины катастроф в Тбилиси. Пострадавшего встретил министр здравоохранения Давид Сергеенко. Состояние этого пациента является самым тяжелым.
Из Ткибульской районной клиники в Ожоговый центр доставят еще трех пациентов.
Сегодня утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.
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