Одного пострадавшего в шахте Миндели уже доставили в Ожоговый центр

16.07.2018 13:17 Одного из шахтеров, пострадавших в шахте Миндели, уже доставили на реанимобиле в Ожоговый центр Центра медицины катастроф в Тбилиси. Пострадавшего встретил министр здравоохранения Давид Сергеенко. Состояние этого пациента является самым тяжелым.



Из Ткибульской районной клиники в Ожоговый центр доставят еще трех пациентов.



Сегодня утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.



Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.















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