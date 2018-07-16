|
|
Специалисты изучают техническую документацию в Ткибули
16.07.2018 15:55
Специалисты приступили к изучению технической документации шахты в Ткибули. Об этом заявил глава Агентства технического и строительного надзора министерства экономики Григол Какауридзе.
«На данном этапе мы изучаем техническую документацию, следующим этапом будет инспектирование места происшествия. Мы заранее не можем говорить о чьей-либо вине. Протокол инспектирования будет составлен после процесса дознания», — заявил Какауридзе.
По информации журналиста Первого канала, в Ткибули уже находятся представители министерств экономики и здравоохранения.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна