Специалисты изучают техническую документацию в Ткибули

16.07.2018 15:55 Специалисты приступили к изучению технической документации шахты в Ткибули. Об этом заявил глава Агентства технического и строительного надзора министерства экономики Григол Какауридзе.



«На данном этапе мы изучаем техническую документацию, следующим этапом будет инспектирование места происшествия. Мы заранее не можем говорить о чьей-либо вине. Протокол инспектирования будет составлен после процесса дознания», — заявил Какауридзе.



По информации журналиста Первого канала, в Ткибули уже находятся представители министерств экономики и здравоохранения.















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