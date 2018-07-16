Фильм грузинского режиссера будет показан на внеконкурсной программе Одесского кинофестиваля

16.07.2018 18:18 Документальный фильм Левана Когуашвили «Новая жизнь Гогиты» будет показан на внеконкурсной программе Одесского кинофестиваля. Фильм является обладателем многих международных наград. В рамках специального показа гости кинофестиваля увидят фильм 18 июля.



Кинолента рассказывает о молодом мужчине, который пытается вернуться к нормальной жизни спустя 14 лет, проведенных в тюрьме. Его желания довольно скромны – свой дом и женитьба на хорошей женщине.



Однако кого может заинтересовать бедный фермер и бывший заключенный, который все еще живет с матерью? Затем по интернету он знакомится с Макой. Она не так молода и красива, однако печет очень вкусные пирожные. Несмотря на то, что они даже не встречались, вскоре начинают строить планы на будущее. Мать Гогиты этому не рада, «почему ты не найдешь красивую молодую девушку? Мака – очень толстая!», — говорит она.



Фильм описывает трагикомичную историю двух простых людей, мужчины и женщины, которые ищут любовь в мире с высокими требованиями. Ежедневные впечатления от сельской жизни, уединенные развлечения в прибрежных городах и грузинские традиционные обеды показывают нам чувствительный и полный юмора взгляд на жизнь грузинского мужчины.



Телевизионная премьера фильма состоялась в эфире Первого канала несколько дней назад.















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