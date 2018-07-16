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Грузинские кинематографисты получили два приза на Международном кинофестивале в Ереване
16.07.2018 18:20
В Ереване торжественно завершился международный кинофестиваль GOLDEN APRICOT.
На церемонии награждения стало известно, что грузинские кинематографисты получили два приза.
Фильм Мариам Хачвани «Деде» стал обладателем награды жюри кинокритиков (FIPRESCI JURY PRIZE), а документальный фильм Вахтанга Кунцева-Габашвили «Прозрачный мир» — специального упоминания жюри (SPECIAL JURY MENTION).
После визита в Грузию, на фестиваль отправился известный американский режиссер Даррен Аронофски, которому передали почетную награду Parajanov’s Thaler.
На кинофестивале был показан фильм Русудан Пирвели «Суса». Грузинские кинематографисты – Софио Чинчараули, Константин Каландадзе, Бесик Соломонашвили, Кетеван Нозадзе и Русудан Пирвели представили свои проекты на фестивальном кинорынке C2C.
GOLDEN APRICOT проходит в Ереване с 2004 года.
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