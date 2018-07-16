В Зестафони мужчину сбил поезд

16.07.2018 20:35 Поезд сбил мужчину средних лет в городе Зестафони, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.



Случай произошел в воскресенье вечером на железнодорожной станции «Зестафони». По данным МВД, мужчину с множественными травмами доставили в больницу, где он и скончался.



Ни в МВД, ни в «Грузинской железной дороге» не конкретизируют, был ли сбивший человека поезд пассажирским или товарным.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта, повлекшее причинение смерти человека», что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.















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