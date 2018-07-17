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Четверо из пострадавших в Ткибули шахтеров остаются в Ожоговом центре
17.07.2018 12:09
Четверо из пострадавших в шахте имени Миндели в Ткибули до сих пор остаются в клинике, — об этом заявил руководитель Ожогового центра Гуга Кашибадзе.
По его словам, два пациента остаются в реанимационном отделении, так как их состояние довольно тяжелое.
«У одного – 50 процентов ожогов тела, у второго – 25 процентов. Что касается остальных двух пациентов, они, со сравнительно легкими ожогами, проходят лечение в разных отделениях Ожогового центра», — заявил Кашибадзе.
По словам руководителя Ожогового центра, пока неизвестно, когда пациенты покинут больницу.
Вчера утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.
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