Шахтеры требуют документального оформления инициативы премьер-министра

17.07.2018 12:17 У шахты имени Миндели в Ткибули собираются шахтеры.



Они проведут акцию и будут требовать оформления инициативе премьер-министра, которая предусматривает выдачу работникам шахты зарплаты в период ее закрытия, в виде письменного документа.



Трудоустроенные в компании «Грузуголь» подозревают, что администрация не возместит им пропущенные дни.



«Просим подтвердить нам письменно, что пока расследование не завершится и шахты не откроются, мы действительно будет получать обещанные зарплаты», — заявил шахтер Заза Беделадзе.



Вчера премьер-министр заявил, что принято решение о закрытии шахты. Она не возобновит работу, пока не завершится расследование.



Вчера утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.



Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.















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