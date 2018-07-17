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Шахтеры требуют документального оформления инициативы премьер-министра
17.07.2018 12:17
У шахты имени Миндели в Ткибули собираются шахтеры.
Они проведут акцию и будут требовать оформления инициативе премьер-министра, которая предусматривает выдачу работникам шахты зарплаты в период ее закрытия, в виде письменного документа.
Трудоустроенные в компании «Грузуголь» подозревают, что администрация не возместит им пропущенные дни.
«Просим подтвердить нам письменно, что пока расследование не завершится и шахты не откроются, мы действительно будет получать обещанные зарплаты», — заявил шахтер Заза Беделадзе.
Вчера премьер-министр заявил, что принято решение о закрытии шахты. Она не возобновит работу, пока не завершится расследование.
Вчера утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.
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