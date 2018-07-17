Украинская молодежная организация в Грузии провела научно-практический форум

17.07.2018 12:30 Украинская молодежная организация в Грузии "Рассвет" при поддержке Посольства Украины в Грузии 14 июля 2018 провела Первый научно-практический форум "Украина-Грузия - 100 лет дипломатических отношений: роль молодежи в активизации экономических, культурных, научных связей". Мероприятие было приурочено столетию обращения Премьер-министра Грузии Ноэ Жордания к Министру иностранных дел Украинского Государства Дмитрию Дорошенко, в котором он назначил полномочных представителей Грузинской Демократической Республики в Украине, что стало началом двусторонних дипломатических отношений между двумя государствами.



В Форуме приняли участие ученые, культурные деятели и представители молодежных организаций Украины и Грузии.



Форум открыли Посол Украины в Грузии И. Долгов, директор Национальной парламентской библиотеки Грузии Г.Кекелидзе и Председатель организации «Рассвет» Т.Кахиани.



Во время первого форума представители от Украины и Грузии обсуждали такие темы:



- Роль международного сообщества в борьбе с серьезными нарушениями международного права: российская агрессия - новые вызовы для Грузии и Украины;

- Сотрудничество образовательных и научных учреждений Украины и Грузии для повышения эффективности профессиональной подготовки молодежи;

- Украинские-американские политические отношения в период президентства Дональда Трампа;

Взаимоотношения специалистов фундаментального программирования Украины и Грузии. Очерки новейшей истории;

- Сотрудничество культурно-образовательных центров для украинской и грузинской молодежи: проблемы и перспективы. Как вместе стать сильнее?

- Философия как образ жизни и актуальность волонтерства;

- Организация деловых, корпоративных и маркетинговых ивентов, как инструмент активизации международного сотрудничества украинской и грузинской молодежи;

- Сотрудничество Украины и Грузии в инклюзивной сфере: помощь детям с проблемами слуха;

- Этнические меньшинства как двигатель прогресса в современном обществе;

- Творческие связи между современными культурными деятелями Украины и Грузии



Интересные доклады по существующему практическому украинского-грузинского сотрудничеству в научной, образовательной, культурной и медицинской сферах сделали О.Русецький, директор Кавказского института региональной безопасности (г. Тбилиси), Теодор Заркуа, профессор Европейского университета, действующий член Академии естественных наук Грузии, Региональный директор Чемпионата Мира по программированию среди ВУЗов Южного Кавказа (г.Тбилиси), Ирма Келадзе, директор родительской организации «Сменади» (г. Тбилиси) и Ана Мосашвили, специалист Департамента международных отношений и межкультурных коммуникаций Сухумского государственного университета (г. Тбилиси).



С актуальной для Украины и Грузии тематикой "Роль международного сообщества в борьбе с серьезными нарушениями международного права: российская агрессия - новые вызовы для Грузии и Украины" выступила профессор, Вице-президент Ассоциации международного права О.Буткевич (г.Киев).

Результаты дискуссий и научных исследований будут опубликованы в сборнике научных статей.

Главной целью Форума является оживление культурной дипломатии между Украиной и Грузией.















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