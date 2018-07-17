Шахтеры выступают против решения о временном закрытии шахт

17.07.2018 13:21 Собравшиеся около шахты имени Миндели в Ткибули шахтеры проводят акцию протеста. По словам участников акции, для них неприемлемо закрытие шахты, вместо этого они предлагают соблюдать меры безопасности.



«Мы не согласны с закрытием шахты в Ткибули. Эта шахта содержит весь город. После закрытия весь Ткибули будет парализован. У нас есть семьи и дети, а также есть финансовые обязательства, поэтому шахту закрывать нельзя», - говорят участники акции.



Как известно, по решению премьер-министра, шахта в Ткибули не возобновит работу, пока не завершится как уголовное расследование, так и высококвалифицированная международная инженерно-техническая экспертиза. За этот период шахтерам будет выплачена зарплата.



В одном из тоннелей шахты имени Миндели в Ткибули в результате вчерашнего взрыва погибло 4 и было пострадало 6 человек. По информации МВД, предположительно, взрыв метана в тоннеле вызвал деформацию стен и обвал потолка.















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