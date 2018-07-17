НПО выступает за идентификацию самых опасных участков на дорогах по всей территории Грузии

17.07.2018 14:00 Так называемые "черные точки" на дорогах страны, где часто происходят ДТП со смертельным исходом, определила Неправительственная организация "Альянс Грузии для безопасных дорог", заявила председатель правления Эка Лалиашвили на пресс-конференции.



По ее словам, согласно мировой практике, если в течение года происходит более 20 автотранспортных происшествии, которые заканчиваются фатально, или более 10 с тяжелыми повреждениями людей, такие места считаются "черными точками".



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Лалиашвили рассказала, что на дорогах Тбилиси такие "черные точки" встречаются на Кахетинском шоссе – 108 случаев автотранспортного происшествия в год, аллея Агмашенебели – 120 случаев, проспект Церетели, левая и правая набережные – более ста случаев.



"На всех этих участках автотранспортное происшествие заканчивается фатально", — отметила Лалиашвили.





Что касается "черных точек" Кутаиси, то по словам представителя НПО, это проспект Чавчавадзе, улица Никеа, проспект Агмашенебели. В Батуми — улица Багратиони, улица Чавчавадзе, шоссе аэропорта, проспект Руставели.



"Мы каждый день являемся свидетелями того, что наши сограждане, дети, молодые умирают во время автотранспортных происшествий. Они являются людьми, которые должны создать материальный достаток страны, однако мы не можем защитить их жизнь. Самым важным является то, что в одних и тех же участках часто видим дорожные случаи, которые заканчиваются фатально. Естественно рождается вопрос – что делает государство для того, что искоренить это положение на этих "черных точках" и "черных участках", — заявила Лалиашвили.



По ее словам, к сожалению, идет процесс разработки механизмов, которые в конечном итоге должны установить эти "черные точки", идет несколько лет.





"Сегодня официально мы не можем вести учет "черных точек". Просто, у нас есть список и зафиксированные участки, на которых произошло больше десяти автотранспортных случаев. На это нужна целенаправленная работа. В стране должен утвердиться специальный механизм, который будет реагировать на так называемые "черные точки", — отметила Лалиашвили.



Она подчеркнула, что в координационном звене не представлены районные администрации, что указывает на то, что в регионах тема дорожной безопасности даже не рассматривается и результат налицо.



"Спутник-Грузия"











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