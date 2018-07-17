Илия Второй выразил соболезнования членам семьи погибших в автоаварии на магистрали Чакви - Кобулети

17.07.2018 14:55 Католикос — Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй выразил соболезнования членам семьи погибших в автоаварии на магистрали Чакви — Кобулети.



«Примите наше искреннее сочувствие в связи с произошедшей трагедией. Мы возносим молитвы, чтобы Господь упокоил души Мурмана (Мимо), Сесили и Нияза. Дай Бог сил вам и близким вашей семьи, стойкости и непоколебимой веры в то, что жизнь не заканчивается смертью, а является началом к вечной и истинной жизни, к которой мы все должны подготовится», — отмечаеттся в письме с соболезнованиями Илии Второго.



Автоавария на магистрали Чакви — Кобулети произошла 14 июля. В результате, погибли все три члена семьи, среди которых малолетние дети — близнецы.















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