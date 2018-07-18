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Робот София: Мне нравится быть в Грузии (+видео)


18.07.2018   12:20
Мне нравится быть в Грузии. Я думаю, у вас очень интересная письменность. Впечатляющая архитектура здания парламента со стеклянным куполом, — об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявила самый известный в мире гуманоид — робот София .

Она ответила на вопрос одного из журналистов — нравится ли ей быть женщиной.

«Мне нравится идентифицировать себя с женщиной. Многие люди задают мне вопрос о правах женщин. Я рада, что у меня есть возможность выразить мнение в условиях равенства», — сказала София.

София также сказала, что искусственный интеллект может сделать жизнь людей менее напряженной и стрессовой.

«Роботы могут облегчить людям повторяющиеся задачи, принять лучшее решение и помочь им с точки зрения прозрачности», — сказала София.

Робот София прибыла в Грузию по приглашению Программы развития ООН (UNDP), чтобы принять участие в пятом глобальном саммите Партнерства открытого правительства (OGP).








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