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Робот София: Мне нравится быть в Грузии (+видео)
18.07.2018 12:20
Мне нравится быть в Грузии. Я думаю, у вас очень интересная письменность. Впечатляющая архитектура здания парламента со стеклянным куполом, — об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявила самый известный в мире гуманоид — робот София .
Она ответила на вопрос одного из журналистов — нравится ли ей быть женщиной.
«Мне нравится идентифицировать себя с женщиной. Многие люди задают мне вопрос о правах женщин. Я рада, что у меня есть возможность выразить мнение в условиях равенства», — сказала София.
София также сказала, что искусственный интеллект может сделать жизнь людей менее напряженной и стрессовой.
«Роботы могут облегчить людям повторяющиеся задачи, принять лучшее решение и помочь им с точки зрения прозрачности», — сказала София.
Робот София прибыла в Грузию по приглашению Программы развития ООН (UNDP), чтобы принять участие в пятом глобальном саммите Партнерства открытого правительства (OGP).
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