В Грузии проведут исследование содержания свинца в крови у детей

18.07.2018 12:27 В Грузии с сентября будет проведено большое исследование по поводу содержания свинца в крови у детей. Об этом заявил директор Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на семинаре «Оценка содержания свинца в крови детей и подростков». По его словам, с этой точки зрения в стране ситуация не тревожная, однако существующее положение должно быть проанализировано, следует запланировать последующие шаги.



«Нет ничего тревожного. Картина в плане свинца в стране требует внимания. Мы обязательно должны проанализировать, что имеем, запланировать, что делать и затем принять соответствующие решения. Сегодняшняя встреча посвящена этому вопросу», - заявил Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, до сих пор большое исследование в связи с содержанием свинца не проводилось.

« С сентября вместе с Детским фондом ООН и Институтом здравоохранения Италии будет проведено большое исследование среди детей. Это нам даст понять, с чем мы имеем дело. До сих пор исследования проводились только с отдельными группами», - заявил Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, проведенные в отдельных группах малые исследования показывают, что умеренное повышение, примерно в пределах от 15% до 20%, у детей в возрасте от 2 до 5 лет.















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