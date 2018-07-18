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Станция нефтепровода Баку-Батуми в Грузии признана памятником культуры
18.07.2018 14:41
Промежуточную насосную станцию нефтепровода Баку-Батуми, находящуюся в древней столице Грузии – городе Мцхета, признали недвижимым памятником культурного наследия страны.
Соответствующий приказ подписал директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.
Нефтепровод Баку - Батуми был построен в 1928-1930 годах. Техническим руководством и строительством руководил российский академик Владимир Шухов. Первый проект нефтепровода был разработан Шуховым еще в 1884 году. Длина станции 33 м, ширина - 17,5 м, высота – 10,30 м, площадь - 424 кв. м.
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