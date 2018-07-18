Сергеенко: Состояние здоровья двух рабочих, пострадавших в ткибульской шахте, стабильно

18.07.2018 15:16 По информации министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, состояние здоровья двух рабочих, пострадавших в ткибульской шахте, на данный момент стабильно. Как сообщил министр журналистам, пациенты, получившие тяжелые ожоги, прошли соответствующее интенсивное лечение.



«Двоим, имевшим ожоги большой площади поверхности тела, проведено плановое вмешательство, плановое хирургическое и интенсивное вмешательство. За последние дни их состояние не ухудшилось, это хороший признак в данной ситуации», - сообщил Давид Сергеенко.



Напомним, в результате произошедшего несколько дней назад в ткибульской шахте несчастного случая погибли 4 шахтера. Кроме того, различные телесные повреждения получили 6 рабочих.















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