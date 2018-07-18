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Амстердамский оркестр даст бесплатные концерты в Тбилиси и Батуми


18.07.2018   15:45
Оркестр Амстердамского университета имени Свелинка Sweelinck Orchestra из Нидерланд даст два бесплатных концертов – в Тбилиси и Батуми.

В Тбилиси оркестр под управлением дирижера Конрадина Херцога выступит 22 июля, в парке Ваке, в 21:00.

В Батуми Амстердамский оркестр выступит в Государственном музыкальном центре, 28 июля, в 19:00.

Как отмечается, публика в Грузии услышит в исполнении амстердамского оркестра оперы немецкого композитора Рихарда Вагнера под названием «Кольцо Нибелунга». Это цикл из четырех эпических опер, основанных на германской мифологии, исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о Нибелунгах».

Sweelinck Orchestra – это коллектив, состоящий из 80-ти энтузиастов-студентов амстердамских ВУЗов и колледжей. На данный момент является официальным оркестром Амстердамского университета. История коллектива начинается с 1878 года – это самый старый симфонический оркестр в Амстердаме.

Оркестр выступал в Италии, Испании, Франции, Эстонии, Дании, Финляндии, России, Украине, Китае и других странах. В репертуаре коллектива преимущественно произведения Малера, Брукнера, Чайковского, Брамса, Бетховена, Штрауса, Шостаковича, Бриттена, Прокофьева, Бартока, Дебюсси, Берлиоза и Равеля.

«В этом году оркестр отмечает свой 140-й юбилей. Именно по этой причине весь 2018 год оркестр празднует и играет специальную программу. Ее исполняют более 30-ти музыкантов. На выступлении будут звучать особенные музыкальные инструменты», — говорится в анонсе грузинских концертов оркестра.






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