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Жители Кахетии обнаружили средневековую печь для обжига глины
18.07.2018 16:40
Средневековая печь для обжига глины обнаружена в деревне Ахашени Гурджаанского района в Кахетии. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
Находку обнаружили местные жители. Ее уже осмотрели специалисты Национального агентства охраны культурного наследия.
Археологи предполагают, что это сводчатая печь для обжига, в которую можно поместить изделия длиной до двух метров и шириной около полутора метров.
Арочная печь выложена из кирпича и предположительно относится к периоду средневековья. Во время обследования территории специалисты обнаружили керамические артефакты.
Специалисты обещают представить более детальную информацию после завершения работ на объекте.
"Новости Грузия"
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