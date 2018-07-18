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Жители Кахетии обнаружили средневековую печь для обжига глины


18.07.2018   16:40
Средневековая печь для обжига глины обнаружена в деревне Ахашени Гурджаанского района в Кахетии. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

Находку обнаружили местные жители. Ее уже осмотрели специалисты Национального агентства охраны культурного наследия.

Археологи предполагают, что это сводчатая печь для обжига, в которую можно поместить изделия длиной до двух метров и шириной около полутора метров.

Арочная печь выложена из кирпича и предположительно относится к периоду средневековья. Во время обследования территории специалисты обнаружили керамические артефакты.

Специалисты обещают представить более детальную информацию после завершения работ на объекте.

"Новости Грузия"





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