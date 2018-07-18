Специалисты назвали причины загрязнения воздуха в Грузии

18.07.2018 16:50 В Грузии главными источниками загрязнения воздуха являются ядовитый газ диоксид азота и твердые частицы, то есть пыль. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель управления атмосферного воздуха министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Ноэ Мегрелишвили.



По его словам, основным источником накопления в воздухе диоксида азота является автотранспорт. Чем больше неисправных и старых автомобилей, тем острее стоит эта проблема.

Что касается пыли, то основным источником загрязнения является строительный сектор, а также открытый грунт. Исходя из того, что газонами покрыты далеко не все поверхности, много и источников пыли.



Мегрелишвили также выделил город Зестафони в Имеретии, где главной проблемой загрязнения воздуха является диоксид марганца — в этом городе работает завод ферросплавов.



«На остальной территории Грузии главным загрязняющим фактором является диоксид азота и твердые частицы, то есть, говоря проще, пыль. Мы наблюдаем за очень маленькими твердыми частицами (PM 2.5) и за большими по размеру (PM 10). Мелкая пыль гораздо опаснее для здоровья человека, поскольку чем меньше частица, тем глубже она проникает в бронхи», — отметил специалист.



По словам Мегрелишвили, к счастью, с маленькими частицами (PM 2.5) в Грузии не такая серьезная проблема, как с более крупными частицами (PM 10).



Проблема пыли особенно остро стоит в Тбилиси. Самым загрязненным местом частицами PM 10 в столице считается улица Церетели. Что касается диоксида азота, то в 20 из 25 точек, где в Тбилиси проводится мониторинг, зафиксировано превышение нормы по этому показателю.



В 2017 году в Тбилиси высокий показатель диоксида азота был зафиксирован в зонах повышенного движения автотранспорта – это территория, прилегающая ко Дворцу спорта, на улице Меликишвили, около метро Исани.



Мониторинг качества воздуха проводит Национальное агентство окружающей среды. В столице размещены четыре автоматические современные станции мониторинга. Кроме того, ежеквартально агентство проводит индикаторные измерения воздуха.



Почти в 25 точках Тбилиси размещены специальные устройства для забора образцов воздуха. Их изучают в аккредитованной лаборатории в Великобритании, откуда агентство получает данные анализа.

Что касается сети мониторинга в других городах и регионах Грузии, то она постепенно улучшается, отметил Мегрелишвили. Так, в прошлом году установили станцию автоматического мониторинга в Кутаиси, станции мониторинга с 2016 года есть и в Батуми, и в Чиатура.



«Это очень сложный процесс, который требует большого человеческого и финансового ресурса. Надеемся, что мы сможем исправить эту систему», — подчеркнул Мегрелишвили.



"Новости Грузия"











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