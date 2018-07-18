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Шахтеры требуют от генерального директора «Грузугля» уволить директора производства, директора и инженера шахты


18.07.2018   17:13
Ткибульские шахтеры требуют от генерального директора компании «Сакнахшири» («Грузуголь») уволить директора производства, директора и главного инженера шахты. Они начали собирать соответствующие подписи. С данным требованием шахтеры ознакомили гендиректора Джамбула Джакели на встрече. Как отметил Джакели, требования шахтеров будут рассмотрены, как только производство полностью восстановится.

Кроме того, директор компании выразил соболезнования семьям погибших в шахте два дня назад.


«Они представили заявление и подписанный список. Требуют уволить директора производства, директора шахты и главного инженера шахты. Поскольку сегодня мы в таком режиме, рабочие фактически отдыхают и противопожарную превенцию, превенцию правил безопасности и работы по откачке воды проводит только лишь оставшийся инженерно-технический персонал, те, кто выразил желание остаться. Я им пообещал, что как только восстановится полный цикл работ, их требования будут рассмотрены и будут предприняты соответствующие меры», - заявил генеральный директор «Грузугля».






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