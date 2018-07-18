Бывший солист «Led Zeppelin» Роберт Плант находится в Грузии

18.07.2018 18:59 Роберт Плант уже в Грузии. Самолет с легендарным рок-музыкантом и его бэндом на борту некоторое время назад приземлился в Батуми.



Бывший солист «Led Zeppelin» уже находится в одном из отелей курортного города. Роберт Плант пока не давал комментариев СМИ.



Знаменитый музыкант завтра даст концерт на Black Sea Arena, которым откроет Black Sea Jazz Festival — 2018.



Стартующий завтра джаз-фестиваль продлится в Батуми до 22 июля.















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