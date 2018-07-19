Боксер Автандил Хурцидзе намерен продолжать карьеру под флагом России

19.07.2018 11:29 Правительство Грузии никогда не было радо моим успехам. Я даже знаю причину – ни одному правительству я не помогал разгонять на митингах людей и избивать пенсионеров. Все, кто помогал – получили какие-то должности, - об этом на своей странице в Facebook написал грузинский боксер Автандил Хурцидзе.



По его словам, из Грузии никакой поддержки он не чувствует, в отличие от России, и если его депортируют из США, то он подумает о продолжении карьеры в России.



«Когда в России узнали, что тут поймали больших мафиози, пришла целая делегация, корреспонденты... Россия интересовалась, нет ли у меня их гражданства. К сожалению, я не гражданин России, иначе они что-нибудь бы предприняли. Если меня депортируют из США, а это так и будет, я продолжу карьеру в России, предложения уже есть. Но я пока сделаю все, чтобы остаться в США. Если не получится, то я никогда больше не возьму в руки флаг Грузии. Ну и что – Рой Джонс ради гражданства России отказался от гражданства США, так что удивительного в том, если я откажусь от гражданства Грузии», - пишет Автандил Хурцидзе.



Напомним, что в июле 2017 года в Нью-Йорке задержали 15 грузин, которые обвиняются в членстве в «русском криминальном синдикате». Среди них было двое грузинских спортсменов – Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили. Впоследствии Макашвили освободили, а Хурцидзе избрали предварительное заключение.

В июне 2018 года суд признал Хурцидзе виновным по всем обвинениям, а 4 июля суд смягчил ему вину.















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