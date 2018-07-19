На Black Sea Arena пройдет 12-й джаз-фестиваль Черного моря

19.07.2018 11:32 19-22 июля на Черноморском побережье пройдет 12-й джаз-фестиваль. Хедлайнерами фестиваля в этом году будут Роберт Плант и "Sensational Space Shifters". В джаз-фестивале участвуют: группа "Trombone Shorty & Orleans Avenue", DJ Lo Down Loretta Brown aka Erykah Badu, музыкант Wyclef Jean, R+R=NOW, DJ "Mop Mop".



До того, 19 июля в 10:45 из Тбилиси в Батуми традиционно отправится джаз-поезд, организованный «Ти-Би-Си статусом».



Фестиваль откроется 19 июля на "Black Sea Arena" концертом легенды рока Роберта Планта и "Sensational Space Shifters". 20, 21 и 22 июля фестивальные концерты традиционно пройдут в батумском теннисном клубе.

12-й джаз-фестиваль Черного моря пройдет в рамках проекта Check in Georgia.



Организаторами фестиваля являются «Ти-Би-Си статус» и компания «Истерн промоушенс».















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