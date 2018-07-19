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Двух пациентов, пострадавших в ткибульской шахте, выпишут завтра


19.07.2018   14:55
Двух пациентов, пострадавших в ткибульской шахте, выпишут завтра, — об этом Первому каналу заявил руководитель Ожогового центра Гуга Кашибадзе.

Что касается остальных двух пациентов, которые находятся в реанимации, по словам Кашибадзе, их состояние стабильное.

«Состояние двух пациентов значительно улучшилось. Завтра они уже вернутся к своим семьям. Состояние двух пациентов стабильное, они проходят лечение в реанимационном отделении Ожогового центра. Трое контактны, в трезвом уме, четвертого несколько минут назад сняли с управляемого дыхания», — заявил Гуга Кашибадзе.

Утром 16 июля в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.

Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.






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