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В Телавском районном суде открылся зал заседаний присяжных
19.07.2018 17:43
При содействии департамента юстиции США, в новом здании Телавского районного суда открылось новое пространство для присяжных заседателей.
Здание оснащено инфраструктурой западных стандартов и современной техникой.
Зал сегодня открыли председатель Верховного суда, секретарь Высшего совета юстиции и председатель департамента общих судов.
«В конце года в новом зале состоится первое заседание присяжных. Такой зал будет способствовать проведению заседаний суда в качественной и комфортной обстановке», — заявил секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе.
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