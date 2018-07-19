В Телавском районном суде открылся зал заседаний присяжных

19.07.2018 17:43 При содействии департамента юстиции США, в новом здании Телавского районного суда открылось новое пространство для присяжных заседателей.



Здание оснащено инфраструктурой западных стандартов и современной техникой.



Зал сегодня открыли председатель Верховного суда, секретарь Высшего совета юстиции и председатель департамента общих судов.



«В конце года в новом зале состоится первое заседание присяжных. Такой зал будет способствовать проведению заседаний суда в качественной и комфортной обстановке», — заявил секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе.















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