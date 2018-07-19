Грузинский юнкер стал студентом военной школы Сен-Сир

19.07.2018 21:13 По информации Национальной академии обороны Грузии, юнкер третьего курса учебного батальона Национальной академии обороны Гурам Сепиашвили успешно прошел приемный конкурс в специальной военной школе Сен-Сир, и с сентября текущего года грузинский юнкер будет зачислен в престижную школу начальной подготовки офицеров сухопутных войск Франции.



Юнкер Сепиашвили второй юнкер, поступивший в специальную военную школу Сен-Сир. В минувшем году студентом того же училища стал юнкер Национальной академии обороны Грузии Зураб Манчхашвили.



Специальная военная школа Сен-Сир является военно-образовательным лицеем высокого уровня (магистратура). Школа дает фундаментальное знание будущему офицеру сухопутных сил, что в течение карьеры поможет ему в должном осуществлении своих функций.



















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