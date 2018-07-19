По делу об убийстве на улице Хорава по обвинению в даче ложных показаний задержан

19.07.2018 22:13 В рамках дела, выделенного из основного дела об убийстве на улице Хорава, сотрудники департамента центральной криминальной полиции по обвинению в даче ложных показаний, на основании судебного распоряжения задержали несовершеннолетнего Д.Г., - информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел Грузии.



По информации МВД, следствие установило, что Д.Г., который непосредственно присутствовал при факте совершения особо тяжкого преступления, умышленно сообщил суду неправильную информацию и дал ложные показания. «В частности, при опросе в качестве свидетеля по делу об убийстве на улице Хорава Д.Г. заявил, что над погибшим Давидом Саралидзе физическую расправу учинили участники конфликта Г.Дж. и М.К., в ходе чего М.К. наносил Давиду Саралидзе физическое оскорбление, но при даче показаний в суде он отрицал участие М.К. в физическом противостоянии.



Следствие также установило, что до судебного заседания Д.Г. встретился с отцом Давида Саралидзе и рассказал о фактических обстоятельствах произошедшего на улице Хорава, но на стадии судебного рассмотрения он подобную встречу и разговор о фактических обстоятельствах дела отрицал. Следовательно, свидетель Д.Г. неоднократно сообщил суду неправильную информацию как о преступлении, так и об имевших место после преступления событиях.



Напоминаем общественности, что в рамках выделенного дела по обвинению в воздействии на свидетеля и несообщении о преступлении задержаны Мирза Субелиани и Мераб Морчадзе. МВД продолжает расследование по делу, выделенному из основного дела об убийстве на улице Хорава», - говорится в заявлении ведомств.















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