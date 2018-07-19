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Ломджария: Ситуация в детских садах тревожно тяжелая
19.07.2018 22:22
Ситуация в детских садах тревожно тяжелая, - об этом на внеочередном заседании парламента заявила Народный защитник Нино Ломджария.
«Ситуация в детских садах тяжелее, чем в школах – есть проблема перегруженности, тревожным часто является и санитарно-гигиеническая ситуация, немало садов нуждаются в реабилитации», - заявила Народный защитник.
Народный защитник выступает перед парламентом Грузии в формате внеочередного заседания с ежегодным отчетом о ситуации в сфере защиты прав человека.
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