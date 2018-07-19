Омбудсмен Грузии представила парламенту отчет о положении с правами человека в стране

19.07.2018 23:16 Народной защитник Грузии Нино Ломджария представила парламенту отчет о положении с правами человека в стране.



Нино Ломджария сосредоточила внимание на нескольких вопросах, в том числе на ситуации в тюрьмах, психиатрических учреждениях и на наркополитике.



По словам омбудсмена, правящая команда часто гордится изменениями в пенитенциарной системе и на самом деле сделала много хороших шагов, но многое ещё предстоит сделать.



«Проблемами являются насилие среди заключенных, тюремная криминальная субкультура и неформальное правление. Крупные пенитенциарные учреждения не позволяют должным образом контролировать осужденных», — отметила Нино Ломджария.



Народный защитник считает, что необходимо строить новые объекты небольших размеров, что позволит максимально исключить неформальные отношения среди заключенных и облегчат их реабилитацию.



Кроме того, Нино Ломджария также рассказала о тяжелейших бытовых условиях, царящих в психиатрических учреждениях, которые в ряде случаев не отвечают даже минимальным требованиям.



По словам омбудсмена, несмотря на строжайшую наркополитику, ежегодно в стране умирает большое количество наркозависимых людей, что подтверждает необходимость изменений, основным результатом которых должно стать признание этих людей не преступниками, а больными, нуждающимися в медицинской помощи.



«Я поддерживаю законопроект, подготовленный и инициированный Национальной платформой», — заявила Народный защитник.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

