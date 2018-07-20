Саралидзе: Задержанный подросток врал следствию, поскольку был запуган

20.07.2018 11:44 Подросток, задержанный полицией за дачу ложных показаний по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси, действительно знает все обстоятельства дела, однако от следствия он скрыл информацию, находясь под давление. Об этом журналистам заявил отец одного из убитых подростков Заза Саралидзе.



Накануне МВД Грузии сообщило о задержании несовершеннолетнего. Задержание было произведено в рамках расследования дела, выделенного из основного дела об убийстве 16-летних Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили 1 декабря 2017 года.



По информации СМИ, задержанный был другом погибшего Давида Саралидзе. Он также учится в тбилисской школе №51. Следствию известно, что подросток знает фактические обстоятельства убийства. Мальчик говорил о некоторых деталях, когда его допрашивали в качестве свидетеля в полиции, однако на суде изменил свои показания.



По словам Зазы Саралидзе, Д.Г. был не только свидетелем поножовщины, но и участником инцидента в школьном туалете, который предшествовал кровавой разборке. Впоследствии мальчик отказался говорить с судом и следствием об обстоятельствах убийства, описывая только подробности перепалки, начавшейся внутри школы.

Следствию известно, что задержанный подросток встречался с отцом Давида Саралидзе и рассказывал ему о подробностях произошедшего. Заза Саралидзе также подтверждает эту информацию.



Саралидзе не исключает, что Д.Г. запугали. Здесь он называет имена родителей детей, который проходят по делу в статусе свидетелей. Это бывший депутат парламента Грузии Борис Какубава – дедушка одного из свидетелей и тесть Тенгиза Каландия, задержанного за сокрытие преступления еще в декабре прошлого года, а также Мирза Субелиани – отец одного из свидетелей и родственник непосредственного участника поножовщины, бывший прокурор, которого также арестовали за сокрытие преступления.



«То ли исходя из своего менталитета, то ли находясь под давлением… Возможно кто-то его подкупил, или оказал на него давление. Это мог сделать кто-либо заинтересованный, например, Мирза Субелиани или Борис Какубава», — говорит Саралидзе.



Здесь же он отмечает, что еще один подросток, проходящий в качестве свидетеля – М.К., до сих пор не задержан полицией. Вместе с тем, он неоднократно менял показания и утаивал информацию, аналогично Д.Г..



Примечательно, что временная парламентская комиссия, которая занимается расследованием дела, ранее также опросила Д.Г.. Члены комиссии подтверждают, что подросток действительно владел важной информацией. О некоторых деталях он все же рассказал парламентариям.



По словам членов комиссии, вероятно, что именно Д.Г. видел подростков, которые наносили ножевые ранения Давиду Саралидзе. Вместе с тем, существует версия о том, что во время драки Д.Г. ранил третьего подростка — сыны протоиерея Шио Менабде. Уголовное дело по данному эпизоду так и не было начато, однако о факте ранения третьего подростка неоднократно говорилось в СМИ. Указывает на это и заключение судебно-медицинской экспертизы.



В МВД возобновили расследование дела об убийстве на улице Хорава 1 июня по поручению Георгия Квирикашвили, на тот момент занимавшего должность премьер-министра. Расследование началось на фоне многотысячных протестных акций, которые организовал отец убитого Давида – Заза Саралидзе. 31 мая Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Саралидзе. Отец мальчика обвинил бывшего прокурора Мирзу Субелиани в укрывательстве преступников и фальсификации дела.



В начале июня по обвинению о давлении на свидетелей полиция задержала Мераба Морчадзе, а за несообщение о совершенном убийстве на улице Хорава — Мирзу Субелиани.



"Новости Грузия"











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