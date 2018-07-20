В Гардабани и Марнеули зафиксированы факты укуса гюрзой двух человек

20.07.2018 12:31 В Гардабани и Марнеули зафиксированы факты укуса ядовитым пресмыкающимся двух человек. В антирабическом кабинете Руставской центральной больницы пациентам сделаны соответствующие прививки.



Как сообщил агентству «IPN» директор руставского Центра обеспечения общественного здоровья и безопасной среды Давид Бегашвили, мужчин в конечности укусила гюрза, им была сделана прививка антигюрзина, и их жизням опасность не угрожает.



По его же словам, в летний период в центральную городскую больницу обращаются укушенные змеями пациенты в основном из Марнеули или Гардабани.















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