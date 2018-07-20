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Всем десятерым, задержанным по обвинению в принадлежности к «воровскому миру», определили двухмесячное заключение
20.07.2018 13:16
Судья Городского суда Батуми всем десяти лицам, задержанным по обвинению в принадлежности к воровскому миру, определил в виде меры пресечения двухмесячное заключение.
По заявлению судьи Георгия Гратиашвили, доказательства суду представила только сторона обвинения, а сторона защиты не представила их. По словам судьи, существует опасность давления на свидетелей.
Адвокаты задержанных лиц заявляют, что планируют обжаловать решение. По их же словам, у задержанных не было коммуникации с Миндией Горадзе, тем же Лавас-Оглы
В ходе судебного процесса одному из задержанных, Абашидзе, стало плохо. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте.
Заседание для рассмотрения дела по существу намечено на 12 сентября. Следствие обвиняет задержанных в связях, и принадлежности к воровскому миру. Их задержали вчера. Что касается Миндии Горадзе, он находится в бегах.
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