Лашарской церкви в Кварели присвоен статус памятника культурного наследия

20.07.2018 13:19 Лашарская церковь (Большая часовня) XV века в городе Кварели (регион Кахетия) обрела статус памятника культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает heritagesites.ge.



Церковь Лашари – зального типа (10.8×6 м.). Материалом для её строительства послужил булыжник, кладка ровная. Для украшения фасадов использован кирпич. В церкви трое врат – с южной, западной и северной сторон. Все трое врат снаружи дугообразные, изнутри сводятся к горизонтали. Вокруг врат – кирпичное обрамление, завершающееся выточенным карнизом. По восточной и западной стенам по одному, а на продольных стенах - по два окна. Стены увенчаны трёхрядными кирпичными карнизами. Храм перекрыт крамитом. На западной стороне стоит четырёхарочная молельня в форме беседки, венчающаяся пирамидальным кирпичным куполом.



С восточной стороны – подковообразная абсида (пониженный выступ здания, примыкающий к основному объёму), конха которой (перекрытие в форме полукупола) – широкого формата и краями опирается на арку. В северной части абсиды имеются две ниши, а в южной части – одна ниша. Святилище приподнято на высоту двух ступеней. Крамитовое перекрытие церкви опирается на две опорные дуги.



Одно полукружие на кронштейне (конструкции, служащей для крепления на вертикальной плоскости), находится в центре храмового зала, другое переходит в пилястры (вертикальные выступы, условно изображающие колонны), в углу западной стены.



Фасады храма отделаны кирпичом. На восточном фронтоне - один, а на западном – три глубоко вмонтированных в пьедестал изображения креста.



Также крест венчает проём южных врат.



По бокам всех трёх врат – по три углублённо выложенных кирпичом ромба.















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