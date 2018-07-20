В Тбилиси в результате автоаварии погиб сотрудник службы очистки

20.07.2018 15:00 В Тбилиси на проспекте маршала Геловани произошло дорожное происшествие в результате которого погиб сотрудник службы очистки.



По существующей информации на данном этапе, в машину службы очистки врезался микроавтобус, один из сотрудников «Тбилсервиса» скончался на месте, второй же сотрудник и водитель микроавтобуса были переведены в больницу.



Как заявили Первому каналу в МВД, следствие ведется в соответствии с первой частью статьи 276 УК Грузии.















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