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В Грузии в четвертый раз отложили оглашение вердикта по делу Фармана Джейранлы


20.07.2018   15:36
Апелляционный суд Грузии накануне в четвертый раз отложил объявление решения по делу соучредителя и директора тбилисской клиники «Ланцет» Фармана Джейранлы, сообщает сегодня, 20 июля, азербайджанское информагентство Turan.

Судебное рассмотрение в апелляционном суде завершилось еще два месяца назад. Родные Джейранлы считают, что его преследуют по политическим мотивам. Они полагают, что затягивание с объявлением решения связано с политическими изменениями в последнее время в Грузии. Родные ожидают, что решение суда будет справедливым.

Против Джейранлы, который был арестован 22 мая 2017 года, были выдвинуты обвинения по пункту 1 статьи 247 (сокрытие информации, угрожающей жизни и здоровью) и статьи 180 (попытка массового мошенничества). Он приговорен к шести годам лишения свободы.

Джейранлы в ходе судебного процесса заявил, что его арестовали по заказу из Баку, поскольку он близок с азербайджанской оппозицией. Азербайджанские правозащитники также считают, что его преследуют по политическим мотивам.

Прокуратура обвиняет Джейранлы в том, что он обманом выманил у пациентов крупную сумму денег. По информации ведомства, директор клиники задержан на основании постановления суда по факту выманивания обманом у пациентов крупной суммы денег и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.






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