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Личные ассистенты для лиц с ОВЗ начнут работать в Батуми


20.07.2018   15:55
Мэрия Батуми начала переподготовку ассистентов для лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации аджарской столицы.

Переподготовка ассистентов продлится в течение семи дней. Всего в рамках программы подобрали восемь ассистентов. Все они будут помогать людям с ОВЗ передвигаться по городу. В случае необходимости ассистенты будут сопровождать незрячих или же лиц, пользующихся инвалидными креслами.

Ожидается, что на первом этапе новым сервисом будут пользоваться 48 лиц с ограниченными возможностями. Таким образом, каждый ассистент будет обслуживать шестерых бенефициаров проекта. Каждый из них сможет бесплатно пользоваться услугами ассистента два раза в неделю.

Программа осуществляется впервые. На ее реализацию из бюджета выделено 28,8 тысячи лари (11,7 тыс. долларов).






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