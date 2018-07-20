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Личные ассистенты для лиц с ОВЗ начнут работать в Батуми
20.07.2018 15:55
Мэрия Батуми начала переподготовку ассистентов для лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации аджарской столицы.
Переподготовка ассистентов продлится в течение семи дней. Всего в рамках программы подобрали восемь ассистентов. Все они будут помогать людям с ОВЗ передвигаться по городу. В случае необходимости ассистенты будут сопровождать незрячих или же лиц, пользующихся инвалидными креслами.
Ожидается, что на первом этапе новым сервисом будут пользоваться 48 лиц с ограниченными возможностями. Таким образом, каждый ассистент будет обслуживать шестерых бенефициаров проекта. Каждый из них сможет бесплатно пользоваться услугами ассистента два раза в неделю.
Программа осуществляется впервые. На ее реализацию из бюджета выделено 28,8 тысячи лари (11,7 тыс. долларов).
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