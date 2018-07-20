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Поти примет 4-й международный фестиваль региональных театров


20.07.2018   16:07
Поти примет 4-й международный фестиваль региональных театров. Из-за того, что здание Государственного профессионального театра имени Валериана Гуния в аварийном состоянии, открытие фестиваля состоится на набережной Малтаква. Представления пройдут в разных городских локациях и за городом.

По словам директора театра Тенгиза Хухия, в рамках мероприятия будут представлены 16 спектаклей региональных театром из Украины, Ирана, Англии, Польши и Грузии. По его словам, в этом году фестиваль будет отличаться тем, что иностранные специалисты проведут мастер-классы для актеров.

Потийский международный фестиваль региональных театров был основан в 2015 году. Мероприятие проводится при организации культурно-образовательного фонда «Дгес» («Сегодня») и при финансовой поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии и муниципалитета города Поти. Фестиваль закроется 30 июля.






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