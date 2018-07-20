Соборная мечеть в аджарском селении обрела статус памятника культурного наследия

20.07.2018 17:00 Датируемая 1903 годом соборная мечеть (джамме) в аджарском селении Горджоми самого высокогорного и труднодоступного Хулойского муниципалитета, в 88 километрах от Батуми, обрела статус памятника культурного наследия.



Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает heritagesites.ge.



Джамме находится в центре селения и представляет собой особую, аджарскую разновидность конструкции двухэтажного строения. Наряду с джамме в отдельном здании рядом функционирует двухэтажное медресе – мусульманское духовное училище и комната для омовений, перекрытая оцинкованной жестью.



Листами оцинкованной жести со всех четырёх сторон оснащено и само здание джамме.



Строительство джамме, получившего статус памятника, началось в 1900 году и продолжалось в течение трёх лет; функционировать этот мусульманский религиозный центр начал в 1903 году; строительный материал доставлялся из селения Зоти Чохатаурского муниципалитета (регион Гурия), в 310 км. от Тбилиси.



Джамме построил Лаз Абди Уста. По форме строение соборной мечети четырёхугольное, его длина 22, ширина 20, а высота 8, 45 метра. Здание зиждется на каменном цоколе.



Горджомская соборная мечеть, как и абсолютное большинство других культовых сооружений, в 1930 годку прекратила функционирование по назначению, и до 1950 года служила складом сельского продуктового магазина. В 1960 – 1982 гг. в джамме функционировал местный музей.



Вход в соборную мечеть с северной стороны. Входящего встречает тамбур (коридор), где расположены гардеробы для одежды и обуви. Оттуда, через центральные двери, можно войти в двухэтажный молельный зал, с трёх сторон окружённый балконами. По южную сторону – дугообразный михраб(ниша в стене мечети, часто украшенная двумя колоннами и аркой, указывающая направление на Мекку). Михраб предназначен для имама, руководящего намазом, который должен находиться впереди остальных молящихся. Перед михрабом – деревянная площадка, а над михрабом – надпись арабской вязью. На восточной стороне – кафедра (мимбар), с которой имам читает пятничную проповедь. Потолок центрального пространства – кессонированный (из категории декоративных), состоит из впадин, балок и ячеек и в целом представляет собой многоугольное углубление. В центре потолка инкрустированные узоры, напоминающие розы. Хоровый потолок плоской формы. Хоры укреплены на восьми инкрустированных колоннах, с трёх сторон их обрамляют перила. Ведущие на хоры лестницы обустроены с северо-восточной стороны.















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