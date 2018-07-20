Илия Второй поздравил Мамуку Бахтадзе с назначением на пост премьера

20.07.2018 18:59 Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй поздравляет Мамуку Бахтадзе с назначением на пост премьер-министра.



«Сердечно поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра. Это большая честь и ответственность. Встречи с вами были для нас впечатляющими и дающими надежду, что вы достойно выполните возложенные на вас обязательства.



Бог вам в помощь и дай вам сил, беспрепятственного следования на вашем личном пути и службе Грузии. Благослови вас Бог», — отмечается в поздравлении Илии Второго.















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