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Илия Второй поздравил Мамуку Бахтадзе с назначением на пост премьера
20.07.2018 18:59
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй поздравляет Мамуку Бахтадзе с назначением на пост премьер-министра.
«Сердечно поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра. Это большая честь и ответственность. Встречи с вами были для нас впечатляющими и дающими надежду, что вы достойно выполните возложенные на вас обязательства.
Бог вам в помощь и дай вам сил, беспрепятственного следования на вашем личном пути и службе Грузии. Благослови вас Бог», — отмечается в поздравлении Илии Второго.
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