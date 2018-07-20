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Население в селе Дуиси выступает против строительства ГЭС
20.07.2018 19:05
Население в селе Дуиси Панкисского ущелья проводит акцию протеста. Демонстранты выступают против строительства ГЭС в ущелье и заявляют, что в Хадорском ущелье уже построены две гидроэлектростанции, и дополнительные три ГЭС уничтожат экосистему реки Алазани и ландшафт, а также создадут угрозу питьевой воде, оросительным каналам и развитию туризма в ущелье.
По словам местных жителей, представители властей и правоохранительных органов часто осуществляют давление на лиц, выступающих против строительства ГЭС.
Население обращается к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, премьер-министру Мамуке Бахтадзе, председателю парламента Ираклию Кобахидзе, Народному защитнику Нино Ломджария и дипломатам с просьбой откликнутся на вопросы строительства ГЭС в Панкисском ущелье и посягательства на жизнь Темирлана Мачаликашвили.
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