В Тбилиси проведут серию кинопоказов для глухих и слабослышащих людей

20.07.2018 19:11 Показы фильмов, адаптированных для глухих и слабослышащих зрителей, пройдут под открытым небом в тбилисском парке Мзиури. Об этом сообщили в Национальном киноцентре Грузии.



Кинопоказы организуют в рамках проекта «Кино жестами». Его реализует Международное объединение молодых деятелей искусства.



Первый показ в рамках проекта пройдет в Мзиури 23 июля. Зрители смогут увидеть картину грузинского режиссера Наны Джанелидзе «А есть ли там театр?»



После смотра состоится дискуссия. На нее организаторы пригласили Кахи Кавсадзе — режиссера картины и исполнителя главной роли.

Посещение показов свободное.



Как отмечают организаторы, проведение подобных мероприятий очень важно для интеграции слабослышащих лиц в культурную жизнь столицы.



На данный момент Международное объединение молодых деятелей искусства адаптировало 10 картин. Проект осуществляется при поддержке Союза глухих Грузии и Национального киноцентра.



"Новости Грузия"











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