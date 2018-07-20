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В Тбилиси проведут серию кинопоказов для глухих и слабослышащих людей


20.07.2018   19:11
Показы фильмов, адаптированных для глухих и слабослышащих зрителей, пройдут под открытым небом в тбилисском парке Мзиури. Об этом сообщили в Национальном киноцентре Грузии.

Кинопоказы организуют в рамках проекта «Кино жестами». Его реализует Международное объединение молодых деятелей искусства.

Первый показ в рамках проекта пройдет в Мзиури 23 июля. Зрители смогут увидеть картину грузинского режиссера Наны Джанелидзе «А есть ли там театр?»

После смотра состоится дискуссия. На нее организаторы пригласили Кахи Кавсадзе — режиссера картины и исполнителя главной роли.
Посещение показов свободное.

Как отмечают организаторы, проведение подобных мероприятий очень важно для интеграции слабослышащих лиц в культурную жизнь столицы.

На данный момент Международное объединение молодых деятелей искусства адаптировало 10 картин. Проект осуществляется при поддержке Союза глухих Грузии и Национального киноцентра.

"Новости Грузия"





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