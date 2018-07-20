Грузинские историки изучают раннехристианский храм Датуна в Дагестане

20.07.2018 19:17 Врио руководителя Агентства по охране культурного наследия региона Заур Кахриманов встретился сегодня с историками из соседней Грузии Торнике и Роин Диасамидзе, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.



Иностранцы приехали в Дагестан для изучения древнего христианского храма Датуна, построенного когда-то грузинскими миссионерами.



Торнике Диасамидзе поделился, что пишет докторскую диссертацию на тему храмов Северного Кавказа. «Сейчас занимаюсь сбором научного и исследовательского материала», – заявил гость республики.



В свою очередь, руководитель Дагнаследия рассказал о работе, проводимой в регионе для сохранения храма и привлечения к нему интереса туристов.



«18 апреля мы с коллегами из администрации Шамильского района к Международному дню охраны памятников и исторических мест провели субботник на территории храма Датуна. На данном объекте администрацией уже проделаны определенные работы: поставлен дорожный указатель к храму, стилистически оформлены вход и ограда храма. Ежегодно памятник посещают более 500 туристов», – заявил он.



Напомним, что Датунский храм – древнейший православный храм, расположенный в Шамильском районе близ села Датуна, на дне глубокого каменного ущелья. Сложен он из блоков желтого песчаника. Кладка стен выполнена на известковом растворе с толстыми швами. Церковь возведена грузинскими миссионерами предположительно в конце X – начале XI веков и является уникальным памятником средневекового зодчества на территории Дагестана.















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