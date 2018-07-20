В Батуми отметили Международный день шахмат

20.07.2018 23:12 В Батуми отметили Международный день шахмат. Наряду с торжественной церемонией, у коллонад на бульваре состоялся и совместный сеанс игры в шахматы.



Параллельно, идет подготовка к 43-ей Олимпиаде по шахматам, которую Батуми примет в сентябре.



«Мы уже переходим на ежедневный режим подготовки и такими мероприятиями хотим привнести в наш город и регион шахматный заряд. В сентябре Батуми окажется в центре внимания всемирной шахматной общественности. 43-ая Всемирная шахматная Олимпиада является событием огромной важности для региона. Около 4 тысяч участников из 189 стран приедут в Батуми и за ходом олимпиады будут наблюдать 15 миллионов онлайн зрителей», — заявила Первому каналу консультант Международной шахматной федерации Софо Бакуридзе.















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