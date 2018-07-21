Свидетеля по делу об убийстве двух подростков отправили в предварительное заключение

21.07.2018 15:24 Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для несовершеннолетнего Д.Г., обвиняемого в даче ложных показаний по делу о жестоком убийстве двух школьников в центре Тбилиси. Об этом сообщает Общественное телевидение.



Д.Г. задержали 19 июля в рамках расследования, выделенного из основного дела об убийстве 16-летних Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили 1 декабря 2017 года.



Суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения, хотя адвокаты несовершеннолетнего настраивали на залоге.



Согласно материалам следствия, Д.Г. присутствовал при совершении особо тяжкого преступления. Как утверждается, он умышленно предоставил суду неверную информацию и дал ложные показания.

По данным МВД, Д.Г. во время дачи свидетельских показаний заявил, что «в физическое противостояние» с Давидом Саралидзе вступили двое участников конфликта — Г.Дж. и М.К.. Уже на суде Д.Г. изменил показания, заявив, что М.К. «не был участником физического противостояния».



Вместе с тем, следствию известно, что до суда Д.Г. встречался с родственниками погибшего Давида Саралидзе. Как утверждается, с ними он обсуждал обстоятельства произошедшего убийства. На суде подросток отрицал как факт встречи, так и разговор об обстоятельствах делах.



В МВД возобновили расследование дела об убийстве на улице Хорава 1 июня по поручению Георгия Квирикашвили, на тот момент занимавшего должность премьер-министра. Расследование началось на фоне многотысячных протестных акций, которые организовал отец убитого Давида – Заза Саралидзе. 31 мая Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства. Соответственно, ни одного из двух подсудимых не признали причастным к убийству Саралидзе. Отец мальчика обвинил бывшего прокурора Мирзу Субелиани в укрывательстве преступников и фальсификации дела.



В начале июня по обвинению о давлении на свидетелей полиция задержала Мераба Морчадзе. За несообщение о совершенном убийстве на улице Хорава задержали Мирзу Субелиани.















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