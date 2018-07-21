Международный фестиваль региональных театров откроется сегодня в Поти

21.07.2018 15:25 Международный фестиваль региональных театров откроется сегодня в черноморском городе Поти.



Участниками фестиваля станут 16 театров, четыре из которых зарубежные, а 12 — грузинские. Что касается иностранных театров, то Грузию посетят труппы из Ирана, Украины, Польши и Великобритании.



Откроется фестиваль выступлением лондонской театральной компании Orzu Arts. В 20:00 на побережье курортного поселка Малтаква (в окрестностях Поти) труппа представит постановку «Медея, изгой».

Фестиваль продлится в течение 10 дней и закроется 30 июля. Наряду со спектаклями, в рамках фестиваля запланировали многочисленные мастер-классы, проводить которые будут приглашенные иностранные специалисты.



Следует отметить, что в этом году все мероприятия будут проводить в музеях, библиотеках и выставочных пространствах города, а также за его пределами. Все дело в том, что Государственный профессиональный драматический театр имени Валериана Гуния, который традиционно принимал фестиваль в прошлые годы, закрыт из-за аварийного состояния здания.



По словам директора фестиваля Тенгиза Хухия, это обстоятельство значительно повлияло на программу. Более того, организаторы рассматривали возможность проведения фестиваля в другом городе.



«Нам пришлось отказаться от многих спектаклей и отказать части гостей, так как у нас нет соответствующего интерьера. В ходе фестиваля мы будем выезжать в Кутаиси, Батуми, Озургети и Уреки», — сказал Хухия.



С программой Международного фестиваля региональных театров можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Несмотря на все трудности, в этом году гости фестиваля смогут увидеть более 20 постановок.



Театральный фестиваль в 2015 году основал Культурно-образовательный фонд «Дрес» («Сегодня») при поддержке Министерства образования и науки Грузии. Художественным руководителем фестиваля является заслуженная артистка Грузии Нинель Чанкветадзе.















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