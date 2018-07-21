Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Международный фестиваль региональных театров откроется сегодня в Поти


21.07.2018   15:25
Международный фестиваль региональных театров откроется сегодня в черноморском городе Поти.

Участниками фестиваля станут 16 театров, четыре из которых зарубежные, а 12 — грузинские. Что касается иностранных театров, то Грузию посетят труппы из Ирана, Украины, Польши и Великобритании.

Откроется фестиваль выступлением лондонской театральной компании Orzu Arts. В 20:00 на побережье курортного поселка Малтаква (в окрестностях Поти) труппа представит постановку «Медея, изгой».
Фестиваль продлится в течение 10 дней и закроется 30 июля. Наряду со спектаклями, в рамках фестиваля запланировали многочисленные мастер-классы, проводить которые будут приглашенные иностранные специалисты.

Следует отметить, что в этом году все мероприятия будут проводить в музеях, библиотеках и выставочных пространствах города, а также за его пределами. Все дело в том, что Государственный профессиональный драматический театр имени Валериана Гуния, который традиционно принимал фестиваль в прошлые годы, закрыт из-за аварийного состояния здания.

По словам директора фестиваля Тенгиза Хухия, это обстоятельство значительно повлияло на программу. Более того, организаторы рассматривали возможность проведения фестиваля в другом городе.

«Нам пришлось отказаться от многих спектаклей и отказать части гостей, так как у нас нет соответствующего интерьера. В ходе фестиваля мы будем выезжать в Кутаиси, Батуми, Озургети и Уреки», — сказал Хухия.

С программой Международного фестиваля региональных театров можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Несмотря на все трудности, в этом году гости фестиваля смогут увидеть более 20 постановок.

Театральный фестиваль в 2015 году основал Культурно-образовательный фонд «Дрес» («Сегодня») при поддержке Министерства образования и науки Грузии. Художественным руководителем фестиваля является заслуженная артистка Грузии Нинель Чанкветадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия продала «дочке» SOCAR почти 600 тыс. м газопроводов за 9,5 млн долларов
Грузия и Армения должны предложить туристам совместные пакеты - Мгер Григорян
Национальное агентство вина отвечает на заявление «Роспотребнадзора»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: На встречах в Брюсселе ещё раз было отмечена принципиальная поддержка Грузии на пути интеграции в ЕС
Усупашвили: Мы договорились с президентом, что на будущей неделе определимся со всем, поэтому встречу я покинул с умеренно оптимистичным настроем
Вице-премьер Карачаево-Черкессии ушел в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна