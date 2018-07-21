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Погибших в Ткибули трех шахтеров предали земле


21.07.2018   23:08
Сегодня в Ткибули похоронили трех шахтеров, погибших в шахте Миндели 16 июля.

Похороны еще одного погибшего состоятся завтра.

В последний путь погибших шахтеров сегодня провожали местные жители, коллеги, представители профсоюзов и политики.

Утром 16 июля в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.

Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.







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