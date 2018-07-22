Дом-музей Константина Гамсахурдия превратят в современный музейный комплекс

22.07.2018 13:18 Масштабная комплексная реабилитация в ближайшее время будет проведена в доме-музее выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля Константина Гамсахурдия. Об этом сообщили в Национальном агентстве защиты культурного наследия Грузии.



Дом-музей Константина Гамсахурдия находится в селе Дзвели Абаша, Абашского муниципалитета (регион Самегрело – Земо Сванети). Основанный в 1987 году на сегодняшний день он он объединяет 168 экспонатов.



Тендер, объявленный для проведения работ, выиграла компания «Ивертмшени». Именно она должна будет осуществить проект, разработанный Агентством.



Директор ведомства Николоз Антидзе сообщил, что над проектом работали как архитекторы, так и историки и искусствоведы. Антидзе подчеркивает, что они в полной мере смогли отобразить важные детали из жизни писателя, его творчества и рассказать о роли Гамсахурдия в истории страны.

Согласно концепции, на территории музея восстановят обстановку, в которой жила семья писателя в 19 веке. Проект подразумевает разделение музея на несколько зон.



Первая, музейно-экспозиционная зона, рассчитана на принятие посетителей и их информирование. Она станет главным музейным пространством, а располагаться будет в современном здании. В специальных залах можно будет посмотреть документальные и художественные фильмы, снятые по мотивам произведений писателя, а также видеоматериалы, рассказывающие о его жизни.



Тематикой еще одной зоны станет независимость Грузии. Там визитеры смогут поставить подпись на точной копии декларации о провозглашении независимости Первой демократической республики и забрать ее в качестве сувенира. Вместе с тем, на территории музея установят стелу, в которую вмонтируют акты о государственной независимости Грузии 1918 и 1991 годов.



Во дворе музейного комплекса появится сцена, где будут проводить спектакли и различные культурные мероприятия. Ландшафтные дизайнеры создадут на территории английский сад.



В этнографической зоне будет воссоздан интерьер традиционной мегрельской усадьбы — кар-мидамо. Эта часть проекта предусматривает реконструкцию дома-ода – его камина, балкона и лестниц.



На территории музейного комплекса установят водяную мельницу, а также бревенчатые избушки. Особое внимание авторы проекта уделили хозяйственным постройкам и винному погребу усадьбы. Наряду с марани и сацнахели – давильня для винограда, восстановят и налиати — хранилище кукурузы.



Более того, на берегу реки Зана оборудуют пространство для ловли рыбы и раков. В общей сложности комплекс займет территорию более чем в 19 тысяч квадратных метров.



"Новости Грузия"











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