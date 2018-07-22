Патриарху стало плохо на воскресной службе в кафедральном соборе Пресвятой Троицы

22.07.2018 14:30 Католикос-Патриарх Грузии Илия II почувствовал недомогание во время службы в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.



Как сообщила Первому каналу личный врач патриарха Цисана Шартава, Илия II уже находится в Патриархии, и его здоровье вне опасности.















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