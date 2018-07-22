|
|
Патриарху стало плохо на воскресной службе в кафедральном соборе Пресвятой Троицы
22.07.2018 14:30
Католикос-Патриарх Грузии Илия II почувствовал недомогание во время службы в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.
Как сообщила Первому каналу личный врач патриарха Цисана Шартава, Илия II уже находится в Патриархии, и его здоровье вне опасности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна