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Шахтеры в Ткибули проводят акцию протеста
23.07.2018 12:36
В центре города Ткибули рабочие угольных шахт начали акцию протеста.
Протестующие требуют немедленно освободить от занимаемых должностей руководство компании «Грузуголь», провести встречу с премьер-министром и усилить нормы безопасности на шахтах. Ожидается, что в акции также примут участие граждане.
Отметим, 16 июля произошла вторая за последние шесть месяцев авария на шахте Миндели в регионе Ткибули Грузии. В результате аварии погибли 4 человека, еще шестеро получили травмы. В произошедшей в апреле 2018 года первой аварии погибли 6 человек.
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