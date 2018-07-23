Шахтеры в Ткибули проводят акцию протеста

23.07.2018 12:36 В центре города Ткибули рабочие угольных шахт начали акцию протеста.





Протестующие требуют немедленно освободить от занимаемых должностей руководство компании «Грузуголь», провести встречу с премьер-министром и усилить нормы безопасности на шахтах. Ожидается, что в акции также примут участие граждане.





Отметим, 16 июля произошла вторая за последние шесть месяцев авария на шахте Миндели в регионе Ткибули Грузии. В результате аварии погибли 4 человека, еще шестеро получили травмы. В произошедшей в апреле 2018 года первой аварии погибли 6 человек.















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