Грузинский фильм стал фаворитом Литовского кинофонда

23.07.2018 12:46 Проект грузинского фильма режиссера Дато Абрамишвили «Инга» стал фаворитом Литовского кинофонда, сообщает Национальный киноцентр Грузии.



Картина стала победителем форума проектов для копродукции. В конкурсной программе было представлено 35 картин.



«Инга» станет копродукцией Грузии, Литвы и Люксембурга.

Над сценарием работали Мари Бекаури и Заза Кошкадзе. Главные роли в фильме исполнят актеры Ани Бебия и Зура Габуния. Фильм затрагивает проблемы насилия в отношении женщин, лиц с ограниченными возможностями и детских домов.



У фильма, к съемкам которого планируется приступить в сентябре, два режиссера. Вместе с Дато Абрамишвили над картиной будет работать Георгий Гогичаишвили. Этот режиссерский дуэт уже снял успешный короткометражный фильм «8 минут», который получил хорошую критику на международных кинофестивалях.



"Новости Грузия"











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