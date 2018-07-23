|
|
В гражданина России на территории Грузии ударила молния
23.07.2018 12:55
Спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии спустили с горы Мкинварцвери (Казбек) в Степанцминда гражданина России.
Как сообщают в СЧС, в мужчину, 1969 года рождения ударила молния на высоте 4300 метров от уровня моря.
Жизни пострадавшего ничего не угрожает.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна