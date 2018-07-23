В гражданина России на территории Грузии ударила молния

23.07.2018 12:55 Спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии спустили с горы Мкинварцвери (Казбек) в Степанцминда гражданина России.



Как сообщают в СЧС, в мужчину, 1969 года рождения ударила молния на высоте 4300 метров от уровня моря.



Жизни пострадавшего ничего не угрожает.















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